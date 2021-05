Comunicato Stampa: CRV- Veneto cantiere veloce: proseguito esame proposta normativa che semplifica procedimenti edilizi

(Arv) Venezia 13 mag. 2021 - La Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (ZP), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), alla presenza dell'Assessore regionale Cristiano Corazzari, ha esaminato e approvato sette articoli della Proposta di legge, di cui è primo firmatario il consigliere Stefano Valdegamberi (GM), “Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il bilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo - 'Veneto cantiere veloce'”.Il testo normativo, già esaminato in bozza, è stato emendato con i voti della maggioranza, recependo le osservazioni pervenute da parte di comuni e istituzioni pubbliche.Nella prossima seduta, il Pdl verrà ulteriormente approfondito, anche con l'esame di articoli aggiuntivi che sono stati proposti alla luce delle valutazioni fatte e delle osservazioni pervenute.Il Progetto di legge agevola il rilancio del settore edilizio: prevede l'adozione di misure di semplificazione e accelerazione dell'iter di alcuni procedimenti amministrativi e di riduzione di oneri e adempimenti in materia edilizia e urbanistica. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

