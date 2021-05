Comunicato Stampa: Daniela Tarroni lancia “Crea Felicità”: subito Bestseller

Secondo una ricerca condotta in 17 Paesi europei ed extraeuropei da Edelman Intelligence, le donne italiane risultano essere al penultimo posto in termini di autostima personale. Da questa indagine risulta infatti che il 75% di esse siano perennemente insoddisfatte della propria vita personale e professionale.Per tutte quelle donne che, soprattutto in periodo delicato come quello attuale, sono alla ricerca di uno strumento di riscatto tanto dal punto di vista personale quanto professionale, esce oggi il libro di Daniela Tarroni “CREA FELICITÀ. Come Attraverso La Creazione Di Un Abito Ogni Donna Può Scoprire Se Stessa E Raggiungere La Felicità” (Bruno Editore). Al suo interno, l'autrice va a condividere con le proprie lettrici le stesse informazioni che permetteranno loro di uscire dalla propria situazione di difficoltà, valorizzando i propri talenti personali attraverso la passione per la moda.“Il mio libro racconta di un grande amore e di una passione autentica: quella per la moda. La stessa che ha saputo arricchire la mia vita e salvato le mie giornate in periodi davvero difficili” afferma Daniela Tarroni, autrice del libro “Il mio manuale indica la strada che ogni lettrice può seguire per far emergere la vera donna c'è in lei, così da esprimere la propria personalità diventando, allo stesso tempo, fonte di energia positiva tanto per se stessa quanto per la famiglia che la circonda”.Secondo Daniela Tarroni, la moda può essere davvero uno strumento di stimolo per esternare i talenti di una donna, valorizzando la propria personalità ed aumentando la propria autostima. Come dimostra la storia personale dell'autrice, uscire da situazioni difficili in cui la vita appare irrecuperabile è realmente possibile. Tutto sta nel valorizzare le proprie passioni e i propri talenti, con impegno e determinazione, così da vivere appieno la propria felicità.“Dietro al libro dell'autrice c'è senza dubbio un grande sentimento di riscatto nei confronti della vita” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “L'obiettivo del suo manuale è fin troppo chiaro: mettere ogni lettrice nella condizione di riprendere in mano la propria esistenza, partendo proprio dai propri talenti. Come recita il titolo del libro, la felicità può davvero essere creata con le proprie mani a partire dalla creazione di un abito ideato a propria immagine e somiglianza”. “Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno perché lo reputo un'autorità nel mondo degli ebook” conclude l'autrice. “Stiamo parlando di un leader autorevole capace sia di valorizzare i propri autori e sia di condividere, attraverso la pubblicazione dei libri dei propri autori, stimoli di speranza anche ad un pubblico prettamente femminile”.Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/32h75Tn Daniela Tarroni è nata a Faenza il 03/03/1964. Stilista di grande esperienza, inizia la sua carriera imparando dalle sapienti mani della madre modellista. I tessuti e il lavoro sartoriale entrano subito a far parte del suo vissuto portandola a sperimentare l'arte della creazione e a diplomarsi come tecnico della moda. Per anni porta avanti il suo lavoro stilistico lavorando a collezioni di alta moda per importanti aziende italiane e collaborando anche nelle scuole. Mosca consacrerà inoltre il suo carattere internazionale. Per oltre 30 anni, con grande professionalità e passione, modella abiti ed accessori personalizzati per ogni cliente dedicando grande attenzione ad ogni dettaglio. È all'inizio del 2020 che esordirà con l'innovativo CORSO DI CUCITO E STILE, unico nel suo genere in Italia. L'entusiasmo e l'interesse riscontrato dalle tante donne coinvolte ne decreta l'incredibile successo. Sito web: www.danielatarronimoda.it Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dal Corriere e da Forbes “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la Bruno Editore. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e ha aiutato oltre 700 Autori a pubblicare un libro sui temi dello sviluppo personale e professionale, anche in selfpublishing. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore

© RIPRODUZIONE RISERVATA