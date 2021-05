Comunicato Stampa: CRV - Bilancio: Consiglio veneto restituisce alla Giunta 5,4 mln di euro

Bilancio: Consiglio veneto restituisce alla Giunta 5,4 mln di euro (Arv) Venezia 18 mag. 2021 - Il bilancio del Consiglio regionale del Veneto nel 2020 si è chiuso con un avanzo di 16,9 milioni di euro, su un totale complessivo di 66,6 milioni di euro di spesa prevista. Questo l'esito del rendiconto finale dei conti consiliari dell'ultimo esercizio votato all'unanimità dall'aula di palazzo Ferro-Fini, su relazione della vicepresidente del Consiglio Francesca Zottis (Pd). Sottratte le somme da accantonare per il fondo di riserva e per contenziosi, assegni di fine mandato, restituzione contributi per vitalizi, rinnovi contrattuali e trattamenti di fine rapporto (pari a circa 11 milioni di euro), l'avanzo di amministrazione effettivo del bilancio consolidato del Consiglio regionale del Veneto dell'ultima annualità è pari a 5,4 milioni euro. Somma che l'assemblea legislativa del Veneto restituisce alla Giunta e che rientrerà nelle disponibilità del bilancio complessivo della Regione. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

