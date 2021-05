Comunicato Stampa: Vivi a Fiori: Viviana Grunert presenta la cover dell'Estate 2021

Milano, 20.05.2021 - Vivi a Fiori è il progetto editoriale di Viviana Grunert, il salotto floreale per ispirarsi tra home styling e dettagli di stile. Un magazine trimestrale lanciato da pochi mesi che ha già superato i 20.000 lettori da 160 Paesi nel mondo. “Sono così felice di svelare la cover dell'Estate 2021” ha detto Viviana Grunert “Innanzitutto perché rappresenta proprio la mia estate: coloratissime buganvillee, finestre pastello e Toile de Jouy. Il secondo motivo è perché in copertina ho riportato qualche anticipo della rivista: alcune delle fantastiche donne che hanno messo a disposizione di Vivi a Fiori la loro passione e creatività”. La Donna della Stagione sarà Silvia Berri, forte ed energica, Brand Advisor per centinaia di famosissime etichette, giornalista e dirigente del settore Comunicazione e Promozione del CEI. Paola Aragone, regina dello stile, proprietaria di un meraviglioso atelier a Milano e della magnifica casa di cui troverete le foto all'interno del magazine, entrambi interamente arredati in Stile Shabby Chic, che amo.L'intervista esclusiva, di nuovo internazionale, è un'altra donna che fa sognare con i suoi lavori: Kerrie Hess, illustratrice, principesca nei modi e nel vestire, ha accettato di raccontarsi e portare un po' dei suoi colori tra le pagine di Vivi a Fiori.E loro sono solo quelle in copertina! All'intero del magazine troverai le illustrazioni di Erica Lonati, il Welcome di Daniela Corti di Fili di Poesia, sempre con fiori di stagione; il mio ritratto d'estate illustrato da Carolina Carrelli; la ghirlanda di Domitilla Baldeschi Oddi; un acquerello fatto in esclusiva per Vivi a Fiori da un'artista internazionale, Nicki Traikos; un'intervista a Bella Foxwell con le sue bellissime porte londinesi. Ilaria Avegno Lunati d'Aragona e la sua conoscenza della Tiara che ci fa sognare; i poetici fiori di carta di Enrica Santomauro; un racconto scritto e illustrato dalle sorelle Melissa e Mariele Bado, parte della Flowers Crew; le ricette dell'acqua aromatizzata della giornalista e mia amica Angelica Amodei. Alessandra Fontana, redattrice televisiva per lavoro e creatrice di meravigliosi taglieri per passione che ci delizierà di un tagliere speciale; l'ideatrice del brand Ceramicando, Elisabetta Castagnetta con le sue creazioni siciliane; i miei must-have da viaggio illustrati dalla travel addicted della Flowers Crew di Vivi a Fiori, Ilaria Chiavarini.Inoltre tre magnifiche donne che si fanno chiamare Le Arpie hanno creato una capsule collection del loro prosecco rosé a mio nome: qualcosa di unico e a fiori, certo, per brindare alla nostra estate!La foto di copertina è di Ambra Alessi. “Tra queste e tantissime altre donne che hanno collaborato con i loro brand ad arricchire e rendere prezioso questo numero d'estate di Vivi a Fiori, avrai modo di sognare e ispirarti scoprendo cosa ho riservato per te nel numero dedicato alla mia stagione preferita.” conclude Viviana Grunert. Vivi a Fiori è disponibile in edizione digitale gratuita o in edizione cartacea:

