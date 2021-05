Comunicato Stampa: CRV - Ciambetti: “Nasce l'associazione comuni berici, una dimensione innovativa"

(Arv) Venezia 21 mag. 2021 - “Mettere assieme intelligenze, percorsi, progetti per cogliere obiettivi comuni di valenza strategica è una mossa vincente: per la prima volta in Italia 24 Comuni si uniscono in una associazione per lavorare su strategie di area vasta dando vita ad una squadra dove ciascuno mette le proprie caratteristiche e intelligenze al servizio del gruppo che gioca, non dimentichiamolo, per dare migliori servizi, miglior qualità di vita e migliori servizi ai cittadini”. Così Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, ha commentato la nascita dell'Associazione Comuni area Berica avvenuta quest'oggi a Sossano (Vi) alla presenza dei consiglieri regionali Joe Formaggio Cristina Guarda, Giacomo Possamai e Marco Zecchinato. “Questo organismo sostituisce la vecchia Ipa Berica e nasce grazie ad una legge regionale, la n. 2 del 2020, che permette la costituzione di realtà di questo tipo, che va salutata con un pizzico d'orgoglio visto che siamo i primi in Italia a sfruttare questa occasione che mira a sviluppare un Piano di sviluppo locale ma anche ad accedere a finanziamenti europei difficilmente raggiungibili da piccole amministrazioni. Non è un caso se questa associazione pone come prioritarie gli obiettivi di sostenibilità, digitalizzazione, inclusione e non è un caso – continua Ciambetti – se vengono coinvolti la Camera di Commecrio e l'Università di Verona nell'affiancare e cooperare con analisi, studi, valutazioni, la nuova realtà, una realtà che si pone all'avanguardia, che guarda al futuro, che è già proiettata nell'era post-Covid e che cerca, pertanto di dare risposte alle domande sui modelli di sviluppo, la creazione di ricchezza e posti di lavoro sostenibili, anche grazie a una amministrazione pubblica locale innovativi. E' una visione lungimirante quella che oggi spazia da Sossano e dall'area Berica verso il domani: la Regione del Veneto farà la sua parte nel sostenere questo progetto che segna una nuova dimensione dell'ente locale”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

