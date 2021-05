Comunicato Stampa: CRV - Ciambetti: “L'Ugl chiama il giovanissimo Leonardo De Marzo alla guida del sindacato in Veneto"

(Arv) Venezia 26 mag. 2021 - “I miei complimenti più sinceri a Leonardo De Marzo nominato segretario Regionale per il Veneto dell'UGl, Unione generale del Lavoro: la stagione sindacale che l'attende non è delle più facili ma sono certo che darà il massimo e il meglio di sé”. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ha commentato con queste parole la nomina “alla guida del sindacato regionale di De Marzo da parte della Segreteria Confederale dell'Ugl che sotto la guida di Paolo Capone sta conoscendo una stagione di rilancio: l'indicazione di un giovane come De Marzo è indubbiamente importante, quasi un segnale di attenzione verso una generazione, i nati negli anni Novanta, su cui bisogna puntare per un ricambio di cui il nostro Paese ha bisogno” ha detto Ciambetti. “Leonardo De Marzo saprà affrontare le sfide che lo attendono con sano realismo, prudenza e intelligenza. Non posso che augurargli buon lavoro ricordando le parole di papa Bergoglio, per il quale ‘il sindacato deve vigilare sulle mura della città del lavoro, come sentinella che guarda e protegge chi è dentro la città del lavoro, ma che guarda e protegge anche chi è fuori delle mura'. Chi è fuori, molte donne, troppi giovani, ma anche tanti lavoratori anziani che non hanno ancora raggiunto i requisiti per andare in pensione, attendono una stagione di speranza: l'augurio che posso fare a Leonardo De Marzo è quello di riuscire a non deludere quanti sono fuori le mura della città del lavoro. Per quanto lo conosco io, non si tirerà di certo indietro”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

