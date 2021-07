Comunicato Stampa: Addio copisteria: ora gli appunti universitari si acquistano e vendono online

Ammettiamolo: chi, tra gli studenti universitari, non è mai stato in una copisteria? Per molti è stato (o ancora lo è) il luogo “salvagente” dove comprare dispense e fare fotocopie di interi quaderni di appunti o di pagine di libro. Tuttavia tra pandemia, lockdown e zone rosse, per molti ragazzi negli ultimi mesi procurarsi o vendere dispense e riassunti in modo facile e veloce è stato davvero complicato. Ma, come l'emergenza sanitaria ci ha insegnato, online è possibile fare e trovare qualsiasi cosa… anche gli appunti per il prossimo esame universitario. Come e dove trovare praticamente tutti gli appunti universitari online? Uno degli archivi più forniti e affidabili è sicuramente Skuola.net | Store, il primo marketplace pensato per aiutare gli studenti sotto esame a rintracciare gli appunti giusti. Qui, infatti, è possibile trovare dispense e note di ogni disciplina, create da altri universitari che hanno seguito lo stesso corso, spesso con lo stesso professore. Un'operazione che, senza Skuola.net | Store, potrebbe sembrare un'impresa quasi impossibile, ma che grazie alla piattaforma e alla condivisione diventa alla portata di tutti in pochi click.Perché per ogni appunto vengono indicati l'università di appartenenza, il nome del corso e ovviamente anche il nome del professore a cui compete un determinato insegnamento. In questo modo sarà sempre semplice e veloce ricercare appunti, grazie ai filtri da applicare per ogni consultazione dell'archivio. Basterà dunque digitare sul motore di ricerca il nome dell'insegnamento e affinare la ricerca, specificando anche l'università di interesse. Il sito, a questo punto, restituirà gli appunti che coincidono con i filtri selezionati, specificando su ciascun file presente nel database anche il nome del docente di riferimento, in modo da rendere la ricerca più precisa e utile possibile, senza il rischio di perdere ore e ore, preziosissime con l'avvicinarsi dell'esame.



Inoltre, iscrivendosi su Skuola.net | Store, è possibile anche caricare i propri appunti e condividerli con la community, guadagnando grazie alle vendite. Un servizio davvero utile, in entrambe le direzioni. Anche acquistare e vendere appunti e dispense online, infatti, non è facile come potrebbe sembrare: bisogna trovare il sito giusto e affidabile che offra un servizio accessibile a tutti, a un prezzo ragionevole, e che sia semplice da usare, soprattutto in fase di pagamento. Skuola.net | Store fa proprio questo, agevolando il compito dell'utente: tutto si basa sullo scambio di materiale online tra studenti perché, per tanti che cercano appunti, ce ne sono altrettanti che offrono i propri. Mettendo a disposizione del ‘venditore' una vasta platea di acquirenti. Il servizio, tra le altre cose, permette di vendere appunti, tesi, riassunti ed esercitazioni in estrema sicurezza e rapidità. A garantire sulla bontà del meccanismo, poi, ci sono le origini del servizio: la piattaforma è infatti “figlia” di Skuola.net, il sito di riferimento dei ragazzi di tutta Italia, ed è la vetrina ideale per vendere appunti e raggiungere più universitari possibili interessati ad acquistare questo tipo di contenuti.Come funziona per iniziare a vendere i propri materiali? Le istruzioni da seguire sono poche e semplici: basta caricare i documenti, indicare il prezzo desiderato e incassare l'importo; senza muoversi da casa. Si potrà così diventare un publisher riconosciuto dalla Rete, creare il proprio Store, iniziare a incassare e arrotondare; semplicemente frequentando le lezioni e condividendo quanto appreso. Il portale conta già migliaia di appunti universitari scaricabili comodamente online: quindi, sia che si vogliano vendere, sia che si cerchino gli appunti giusti per superare un esame, non resta che provare Skuola.net | Store. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di skuola network srl

