Comunicato Stampa: CRV - Ciambetti: “Oggi siamo tutti tedeschi, oggi siamo tutti belgi"

(Arv) Venezia 16 lug. 2021 - “Heute sind wir alle Deutsche: oggi siamo tutto tedeschi. Aujourd'hui nous sommes tous Belges: oggi siamo tutti belgi. Il Veneto è solidale con le popolazioni colpite dall'eccezionale maltempo che ha devastato territori e città tra Belgio e Germania segnate dalla perdita di tante vite umane, con numerosi cittadini ancora dispersi ed enormi danni sul piano naturale, infrastrutturale ed economico”. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ha manifestato la “solidarietà di tutti Veneti e del Consiglio regionale del Veneto nonché la vicinanza con chi oggi piange vittime e danni. Siamo vicini a quanti oggi sono chiamati a gestire l'emergenza, a quanti stanno portando soccorso”. A Bruxelles proprio Ciambetti era stato due anni or sono il redattore e proponente della Raccomandazione in materia di protezione civile accolta dalla Commissione europea, che regola l'attuale operatività in materia di aiuti e interventi: “Il Meccanismo Europeo di Protezione Civile transfrontaliero ci ha permesso di concretizzare celermente lo spirito di solidarietà concreta a livello europeo, che si è tradotto nell'invio di uomini e risorse dal Veneto e da altre Regioni italiane che si sono immediatamente mobilitate. L'emergenza non conosce frontiere e gli aiuti non hanno bisogno di presentare passaporto - ha spiegato Ciambetti – Non da oggi, del resto sappiamo che siamo di fronte ad una nuova fase dell'Emergenza Climatica, che richiede a tutti noi uno scatto in avanti, anche in sede europea, sui meccanismi a disposizione per prevenire tali tragedie, ma anche per attrezzarci ed essere pronti ad affrontarle insieme in maniera ancora più efficiente negli anni a venire facendo leva anche sulla cooperazione transfrontaliera. Questa è l'Europa che amiamo, quella in cui chi è in difficoltà trova aiuto, solidarietà e fratellanza e in questa Europa e per questa Europa non solo i Veneti sono disposti a mettersi in gioco”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

© RIPRODUZIONE RISERVATA