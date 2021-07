Comunicato Stampa: Bruno Editore distribuisce ebook in Germania, Austria e Svizzera

Milano, 17.07.2020 – Dopo un anno caratterizzato da un successo editoriale dietro l'altro, la Bruno Editore fa ancora parlare di sé. L'obiettivo che questa volta l'azienda fondata da Giacomo Bruno e Viviana Grunert è riuscita a centrare riguarda la distruzione in ambito europeo.Dopo aver conquistato le classifiche degli Amazon in tutto il mondo, il mercato su cui si è deciso di puntare per la distribuzione dei propri libri digitali è quello tedesco. È notizia di oggi che il celebre portale Libri.de inizierà a distribuire i libri della casa editrice romana.“Sono anni che guardiamo ai mercati esteri come un'ottima opportunità di espansione del nostro brand e delle nostre uscite editoriali. Motivo per il quale non ci siamo fatti sfuggire la possibilità di pubblicare i nostri libri su uno dei principali distributori operanti nel mercato in lingua tedesca” afferma l'editore Giacomo Bruno “Libri.de è un distributore di ebook nonché fornitore centrale di contenuti per tutti i rivenditori in Germania, Austria e Svizzera. Attraverso di esso, sarà possibile raggiungere un vasto numero di canali di vendita e quindi di potenziali lettori”.Ciò che fa di questo portale un vero e proprio punto di riferimento per i lettori tedeschi, è il fatto che al suo interno può contare rivenditori come Thalia, Weltbild, Orell Fussli, Hugendubel ed eBook.de, oltre a più di 1.500 librerie indipendenti.“Il mercato tedesco è sempre stato ricco di opportunità in ambito editoriale. Basti pensare che, secondo le statistiche, circa il 60% dei tedeschi legge almeno una volta al mese. E con tutti gli italiani residenti in questi paesi, parliamo di migliaia di potenziali clienti” conclude Giacomo Bruno “In un mondo in cui la tendenza è quella di leggere sempre meno, fa piacere notare che ci sono fenomeni in controtendenza che dimostrano quanto interesse ci sia attorno al mercato dell'editoria digitale e quante opportunità si celino al di fuori dei confini nazionali”. GIACOMO BRUNO & BRUNO EDITORE

Giacomo Bruno , classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la Bruno Editore, la casa editrice fondata da lui e da Viviana Grunert. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 700 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore

