Comunicato Stampa: CRV - Aumentata dotazione finanziaria a sostegno del settore Cultura

(Arv) Venezia 27 lug. 2021 - Dopo la votazione dell'Assestamento di bilancio, è stata approvata all'unanimità la Mozione n. 143 “La Giunta allinei la dotazione finanziaria per la tutela e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali all'importanza attribuita alla cultura nei principi della legge n. 17/2019”, primo firmatario la consigliera Elena Ostanel (VCV), che l'ha illustrata in aula.Il provvedimento impegna la Giunta regionale ad aumentare, già a partire dal bilancio di previsione 2022, la dotazione finanziaria della voce di spese relativa alla missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, e quindi la disponibilità a bilancio a favore delle attività culturali in Veneto. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

