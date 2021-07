Comunicato Stampa: CRV - Presidente Ciambetti ha ricevuto a palazzo Ferro Fini il generale di brigata Giuseppe Spina

(Arv) Venezia 27 lug. 2021 - Il generale di brigata Giuseppe Spina, nuovo Comandante della Legione carabinieri Veneto è stato ricevuto quest'oggi a palazzo Ferro Fìni dal presidente3 del Consiglio regionale del veneto., Roberto Ciambetti. Il generale Spina, che guida circa 5 mila carabinieri nelle sette provincie venete, si è intrattenuto cordialmente con il presidente Ciambetti. Laureato con lode in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Interna ed Estera, il generale Giuseppe Spina nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi incarichi a Milano, Palermo, Monza, Brescia e Roma. Insignito delle maggiori onorificenze Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Commendatore con placca del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, Medaglia d'Oro al Merito della Croce Rossa Italiana. Al generale spina il presidente Ciambetti, rammentando il profondo legame che unisce l'Arma dei Carabinieri ai cittadini veneti, ha porto al nuovo Comandante delle Legione carabinieri veneto, i migliori auguri dell'intero Consiglio regionale per un proficuo lavoro per il bene comune. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

