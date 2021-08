Comunicato Stampa: Lazio, U.Di.Con.: “preoccupati per dati sensibili cittadini. Vengano subito messi in sicurezza”

Abbiamo appreso lanotizia dell'attacco hacker nei confronti dei sistemi informatici della regione lazio. Si tratta di una vicenda molto seria e grave. Naturalmente, auspichiamo che le autorità competenti facciano assoluta chiarezza su quanto avvenuto. Detto questo, come associazione nazionale a tutela dei consumatori, siamo molto preoccupati per quanto riguarda i dati sensibili dei cittadini. Su tale aspetto, auspichiamo, quindi, un pronto intervento da parte della regione per mettere in sicurezza questi dati. Il nostro obiettivo e' sempre e soltanto quello di difendere le persone, i loro diritti, e soprattutto proteggere le informazioni personali. Per questo, chiederemo anche alla regione lazio, guidata dal presidente zingaretti, chiarimenti precisi su questa vicenda.Lo dichiara in una nota il presidente nazionale Udicon ( unione per la difesa dei consumatori), Denis Nesci. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di UDICON

