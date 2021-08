Comunicato Stampa: Vivi a Fiori: Viviana Grunert presenta la cover dell'Autunno 2021

Milano, 23.08.2021 - Vivi a Fiori è il progetto editoriale di Viviana Grunert, il salotto floreale per ispirarsi tra home styling e dettagli di stile. Un magazine trimestrale lanciato da pochi mesi che ha già superato i 20.000 lettori da 160 Paesi nel mondo. “ Questa cover mi ha emozionato particolarmente e sono davvero felice di mostrarla oggi, in anteprima ” ha detto Viviana Grunert “ Rivivo quella giornata ogni volta che la guardo: Villa Montecastello, gli uliveti toscani, quel tramonto incantato… rappresenta quel momento cozy dell'autunno che vorrei trasmettere in questo numero. Questa stagione è anche ripartenza, è lo slancio verso nuovi obiettivi, grandi progetti da realizzare e tante routine positive da recuperare ”. Questo numero è dedicato all'Autunno, stagione di coccole e ripartenza. Dai colori caldi, ai pomeriggi a base di tè e chiacchiere con le amiche, fino alle to-do list per i nuovi progetti. Dagli acquerelli di Laura Benatti, alla ghirlanda di Domitilla Baldeschi Oddi, all'ultimo oggetto di design creato da Paul Cocksedge.Poi due interviste esclusive per il salotto floreale: la prima alla “donna della stagione” Monia Furnari, insegnante di pilates direttore creativo di Mahr, la seconda a Courtney Allison, fotografa, stylist e autrice di due splendidi libri.Entriamo anche a Villa Montecastello, da Barbara Becarelli, fiorista e padrona di casa, per apparecchiare una tavola alla luce incantata del tramonto, tra gli uliveti toscani. E poi ancora si parla di castagne, di foliage, di ghirlande, di New York in autunno, di zucche, di giardini segreti, di Orticola.Festeggiamo e onoriamo anche Ralph Lauren, per il suo inconfondibile stile Country Chic, e Grace Kelly, l'icona di stile che abbiamo deciso di festeggiare in Autunno, per il suo compleanno.E infine lo speciale sulla Design Week, con un articolo dedicato al Salone del Mobile di Milano e l'intervista a un designer che vi ha partecipato più volte: Paul Cocksedge.La foto di copertina è di Andrea Corsi. SOMMARIO: N.3 – Autunno 2021

VIVI A FIORI è disponibile dal 01 settembre 2021 in una tiratura limitata di 1.000 copie di un'edizione "da collezione" con copertina da 350g e interno da 150g, su https://www.viviafiori.it La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore

