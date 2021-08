Comunicato Stampa: Trasmissione Serie A, U.Di.Con.: “Tavolo tecnico, deve essere ascoltata la voce dei consumatori"

Roma, 25/08/2021 – “A seguito della trasmissione della prima di campionato e a seguito dei noti problemi di trasmissione dei match di avvio della competizione, la Lega avrebbe inoltrato una lettera a DAZN per chiedere chiarimenti sui disservizi – scrive in una nota il Presidente Nazionale dell'U.Di.Con. Denis Nesci – e DAZN, da parte sua, avrebbe rassicurato gli interessati, con specifici comunicati. E' trapelata la notizia della programmazione di un tavolo tecnico di lavoro tra Lega Serie A e DAZN, finalizzato a far luce sui disservizi e - continua Nesci - crediamo fortemente che le associazioni dei consumatori e noi come U.Di.Con. non possiamo essere esclusi da questo tavolo in quanto siamo noi in primis ad accogliere le loro segnalazioni. Vorremmo ricordare che i consumatori sono i destinatari dei servizi di trasmissione e che pagano un abbonamento, ed in quanto abbonati, devono ricevere delle garanzie adeguante sulla rimozione delle criticità che fino ad oggi si sono presentate. Riteniamo sia necessaria l'istituzione di canali di ristoro per i consumatori che permettano la risoluzione delle controversie, facilmente attivabili. Per questo motivo – continua Nesci – abbiamo chiesto alla Lega Serie A e a DAZN l'istituzione di un tavolo di confronto e, qualora fosse già stato convocato, di poter partecipare”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di UDICON

© RIPRODUZIONE RISERVATA