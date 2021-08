Comunicato Stampa: CRV - Mozioni su richiesta elezioni a Cuba, blocco Prosek, prevenzione truffe online, bonus facciate

CRV – Mozioni approvate oggi. Condanna regime comunista cubano e richiesta libere e democratiche elezioni a Cuba. Bloccare riconoscimento ‘Prosek' croato. Prevenzione truffe online. Utilizzo ‘bonus facciate'. (parte 2^) (Arv) Venezia 31 ago. 2021 - Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la Mozione 144 “La Giunta regionale condanni le condotte del regime comunista cubano e le violenze che sta subendo la popolazione di Cuba. Promuova altresì con determinazione nelle sedi diplomatiche la tenuta di libere e democratiche elezioni”.Via libera unanime alla Mozione 137 “Il vino croato “Prosek”: ennesimo attacco alla cultura e alla tradizione del Veneto”. Il provvedimento impegna la Giunta regionale a farsi portavoce presso il Governo affinché sia considerata irricevibile la richiesta presentata dalla Croazia di dare avvio alla procedura di riconoscimento della menzione tradizionale ‘Prosek' e sia fatta ogni possibile azione affinché la Commissione europea blocchi subito questo tentativo e non proceda con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.Votata all'unanimità la Mozione 139 “Campagne di sensibilizzazione per prevenire le truffe online”, che impegna la Giunta ad adottare campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sui fenomeni di truffe al fine di ridurre il rischio che le persone ne diventino vittime, come anche previso dalla Direttiva (UE) 2019/713.Approvata a maggioranza, senza voti contrari, la Mozione 105 “La Giunta regionale informi i Comuni del Veneto di quanto ha specificato l'Agenzia delle Entrate in ordine all'applicazione del 'bonus facciate' nelle zone A) e B) del DM 2 aprile 1968, n. 1444”. Il provvedimento ha l'obiettivo di mettere i cittadini nella condizione di usufruire appieno del ‘bonus facciate' migliorando così il decoro dei nostri edifici. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

