Comunicato Stampa: Vittorio Sorge lancia “Isolamento Acustico Casa”: subito Bestseller

Le statistiche parlano chiaro. Il 40% delle persone che abita in condominio ha un problema di rumore che non ha ancora risolto. La cosa triste è che la maggior parte di queste persone non prova neanche a migliorare la propria situazione attuale perché pensa che non esistano soluzioni efficaci per contenere questo genere di rumori. Per tutte quelle persone che sono alla ricerca di un sistema efficace e definitivo per liberare la propria casa dai rumori provocati dai vicini, dai rumori degli impianti o da quelli che provengono dall'esterno, esce oggi il libro di Vittorio Sorge “ISOLAMENTO ACUSTICO CASA. Tutte Le Migliori Soluzioni Per Insonorizzare Casa Dai 40 Rumori Più Comuni” (Bruno Editore). Al suo interno, l'autore va a condividere con i propri lettori le informazioni che permetteranno loro di capire qual è la soluzione più adatta alle proprie esigenze per risolvere i problemi di rumore in maniera efficace e definitiva.“Il mio libro mostra una carrellata delle migliori soluzioni per risolvere definitivamente i 40 rumori più comuni nelle case: dal rumore del camminare al piano di sopra a quello degli scarichi, dal rumore dell'ascensore a quello delle campane, dall'abbaio di un cane al suono della tv del vicino” afferma Vittorio Sorge, autore del libro, “È importante ricordare una cosa: l'ideale per risolvere i rumori è agire sulla loro fonte, eliminandoli alla radice. Questa è sempre la soluzione da preferire quando si tratta di impianti centralizzati, di tubature o di macchinari e strumenti vari. L'insonorizzazione di una stanza è la soluzione ideale quando non è possibile impedire ai rumori di propagarsi e arrivare nelle case”.Secondo Sorge, uno dei segreti per intervenire efficacemente quando un rumore infastidisce gli inquilini di una casa, è agire su 3 fronti in contemporanea. Il primo fronte è quello dei materiali: bisogna scegliere i materiali certificati a livello internazionale e salubri al 100 % che siano, anche, adatti allo scopo. Il secondo punto da curare è la tecnica: isolare dal rumore non è come isolare dal caldo e dal freddo. Per ultimo: la posa, un elemento determinante in tanti casi. La precisione nei fissaggi, nei tagli, nei punti di aderenza e nella finitura è infatti la chiave per un isolamento acustico a regola d'arte che risolva davvero i problemi di rumore.“Chi abita in condominio sa benissimo quanti fastidi generano i rumori provenienti dall'ambiente circostante. Motivo per il quale si è portati ad affidarsi a ditte generaliste nella speranza di risolvere definitivamente il problema del rumore che, a lungo andare, provoca grandi disagi anche dal punto di vista psico-fisico” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Il risultato? Pur di spendere poco si ottiene un servizio di bassa qualità che non genera alcun risultato rilevante. Solo affidandosi a veri esperti di settore è possibile insonorizzare la propria abitazione in maniera seria e professionale”.“Bruno Editore ha pubblicato con successo il mio primissimo libro, pertanto mi è sembrata una scelta naturale quella di replicare con loro” conclude l'autore. “Ho gradito in modo particolare la loro capacità di guidarmi nella scrittura e di risolvere i miei dubbi insieme alla velocità con cui hanno portato a termine tutte le attività per la pubblicazione”.Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3t8rNBx Vittorio Sorge, imprenditore con un forte orientamento al digital, analizza e studia i rumori da tutta la vita. Ne ha individuati e risolti a migliaia, in ogni contesto, domestico e non. Il suo interesse e la sua passione per l'acustica hanno fatto crescere la sua azienda che, ora, è leader nazionale nel settore dell'isolamento acustico delle case. Questo è il suo secondo libro e contiene tutta l'esperienza dei suoi ultimi vent'anni trascorsi ad aiutare i clienti a risolvere i loro problemi di rumore. Le sue sono soluzioni efficaci e collaudate che il suo Team applica quotidianamente nei numerosi interventi che svolgono a casa dei clienti per risolvere ogni genere di rumore. Sito web: https://www.sorgedil.it/ Giacomo Bruno , classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la Bruno Editore, la casa editrice fondata da lui e da Viviana Grunert. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 600 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore

