Comunicato Stampa: CRV - Minuto di silenzio dedicato a Chiara Ugolini e Rita Amenze

(Arv) Venezia 14 set. 2021 - Il Consiglio regionale del Veneto ha iniziato i suoi lavori della seduta odierna dedicando un minuto di silenzio a Chiara Ugolini e Rita Amenze, le ultime vittime in veneto di femminicidio. “Permettetemi un attimo di attenzione. Parlando prima con alcune colleghe e colleghi, mi chiedevano un momento di riflessione per ricordare Chiara e Rita, assieme a tante altre vittime di femminicidi in altre parti Regioni – ha detto il presidente del Consiglio regionale - Altre notizie tragiche arrivano anche oggi. Chiara e Rita, che hanno avuto una morte violenta e particolarmente efferata, che ha visto le realtà veronesi e vicentine come teatro purtroppo di questi gravissimi gesti, Chiedo un minuto di silenzio per Chiara e Rita e con loro ricordare tutte le vittime di femminicidio nel nostro Paese” La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

