Comunicato Stampa: Problemi di segnali Infinity, U.Di.Con.: “Sarebbe bene che anche le altre emittenti rimborsassero"

Roma, 15/09/2021 - “Ieri durante la trasmissione delle partite Malmoe VS Juventus e Villarreal VS Atalanta qualcosa è andato storto su Infinity– scrive in una nota il Presidente Nazionale dell'U.Di.Con. Denis Nesci – sugli schermi dei telespettatori è stata a lungo presente la rotellina del caricamento o addirittura la schermata nera. Innumerevoli le lamentele degli abbonati sui social che non potevano di certo mancare, ma la società emittente ha affermato che la causa dei disservizi non dipendeva da loro e nonostante ciò ha deciso di indennizzare ugualmente gli abbonati, prolungando di 15 giorni la scadenza del mese di fatturazione di Infinity+. Certo, sarebbe stato meglio poter vedere la partita in maniera regolare, ma il tentativo di Infinity di recuperare il disservizio sembra comunque lodevole. Ci auguriamo che tutte le emittenti prendano esempio. Sarebbe bene che in presenza di disservizi – conclude Nesci - i rimborsi scattassero in modo più immediato senza bisogno di fare “code virtuali” interminabili in attesa di una risposta del servizio clienti”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di UDICON

