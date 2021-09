Comunicato Stampa: CRV - Testo abbinato per contenere le emissioni odorigene

(Arv) Venezia 16 set. 2021 - La Seconda commissione consiliare permanente ha esaminato l'articolato del Testo abbinato per il contenimento delle emissioni odorigene: da una parte, il Disegno di legge n. 46 della Giunta regionale “Misure per la prevenzione e limitazione delle emissioni odorigene in atmosfera ai sensi dell'articolo 272 bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n 152, 'Norme in materia ambientale' e successive modificazioni”, preso come testo di riferimento; dall'altra, il Progetto di legge n. 27, di iniziativa consiliare, "Disposizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene da attività antropiche".I due testi normativi sono già stati illustrati in commissione, che ne ha votato l'abbinamento. L'obiettivo è prevenire e limitare le emissioni odorigene degli stabilimenti che le producono, dato che le sostanze odorigene emesse da attività antropiche possono limitare fortemente l'utilizzo di un territorio, minando la qualità dell'aria e ingenerando un importante impatto olfattivo. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

