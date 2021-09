Comunicato Stampa: Audizione AgCom alla Camera, U.Di.Con.: “Un primo passo verso una vittoria nostra e dei consumatori"

Roma, 17/09/2021 – “E' da tempo che stiamo seguendo la questione DAZN ed oggi non possiamo non commentare l'audizione del Presidente dell'AgCom, Giacomo Lasorella, presso la Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera – scrive in una nota il Presidente Nazionale dell'U.Di.Con. Denis Nesci – nella sua relazione il Presidente Lasorella affronta in maniera chiara la questione relativa alla tutela dei consumatori che usufruiscono dei servizi – o disservizi – di DAZN ed il quadro che ne emerge è tutt'altro che privo di criticità. Abbiamo segnalato sin da subito i problemi relativi alla trasmissione delle partite di DAZN chiedendo appunto di evitare i famigerati blocchi per gli utenti e di investire sulla qualità del servizio, anche nella gestione del dialogo con l'utente e nella risoluzione delle controversie. Abbiamo chiesto a DAZN di migliorare il loro servizio di Customer Care, inserendo canali di contatto efficaci ed accessibili, che sono fondamentali per permettere a tutti coloro i quali avessero dei problemi, di richiedere ad esempio un rimborso o un indennizzo. Ora, finalmente il caso è approdato in Parlamento, che in base a quanto sta emergendo in queste ore sui media, intende espressamente prendere posizione nei confronti di DAZN, a tutela dei consumatori. E' evidente che qualcosa, finalmente, sta cambiando e questo emerge anche dall'idea di concedere in sub licenza i diritti di trasmissione, altra ipotesi su cui rimarremo vigili. Possiamo solo che essere soddisfatti - conclude Nesci- che l'approccio stia cambiando e che le nostre segnalazioni siano arrivate alla Camera dei Deputati. Ci auguriamo che finalmente questo possa permettere ai consumatori di accedere ad un servizio di qualità”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di UDICON

