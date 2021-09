Comunicato Stampa: CRV - Premio Mario Rigoni Stern per la letteratura multilingua di Montagna

(Arv) Venezia 17 set. 2021 - Giunto alla sua XI° Edizione il premio Mario Rigoni Stern per la letteratura multilingua di Montagna è aperto a tutte le lingue dell'Arco Alpino, e viene promosso e sostenuto attualmente da Ars Venandi, dalla famiglia Rigoni Stern, dalla Provincia Autonoma di Trento, dalla Regione Veneto, dai comuni di Asiago e di Riva del Garda, da Fiera e Congressi di Riva del Garda, dal Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, da Federcaccia, da Itas Mutua e da Rigoni di Asiago, a voler sottolineare, nel nome di Mario Rigoni Stern, la fratellanza ideale che vi è tra le montagne e le popolazioni del Veneto e del Trentino, con un gemellaggio culturale imperniato ai valori del rispetto dell'ambiente e di chi lo abita.Quest'anno la cerimonia di premiazione si terrà sabato 18 settembre 2021 a Venezia alle ore 10:30 a Palazzo Labia, sede della Rai del Veneto che tradizionalmente collabora alla prima giornata di premiazione. Nel corso della mattinata oltre alla premiazione dei quattro vincitori , il professore Nicolò Scaffai dell'Università di Siena terrà una Lectio Magistralis su "Ecologia e letteratura nell'opera di Mario Rigoni Stern e Andrea Zanzotto".Il giorno successivo, domenica 19 settembre, presso il Teatro Millepini di Asiago, con inizio previsto sempre per le ore 10:30, si svolgerà la seconda parte della premiazione e per l'occasione il professor Antonio Daniele dell'Università di Padova terrà la lectio magistralis " Il ruolo di Mario Rigoni Stern nella letteratura italiana del '900". La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

