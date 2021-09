Comunicato Stampa: Agcm sanziona Dentix, U.Di.Con.: “Una battaglia che abbiamo sostenuto dall'inizio”

Roma, 21/09/2021 – “L'Autorità Antitrust ha condannato Dentix per pratiche commerciali scorrette, comminando una sanzione di 1 milione di euro – scrive in una nota il Presidente Nazionale dell'U.Di.Con. Denis Nesci – abbiamo raccolto numerose segnalazioni di utenti in cura presso i diversi centri odontoiatrici, abbandonati a sè stessi dalla sera alla mattina. Una questione resa ancor più grave perché di mezzo c'è il diritto alla salute dei consumatori, molti dei quali avevano già pagato le prestazioni, anche ricorrendo ai finanziamenti. Finalmente anche l'Autorità ha riconosciuto le responsabilità dell'azienda – conclude Nesci – è fondamentale che il diritto alla salute non venga mai leso considerando che è un diritto sancito dalla nostra Costituzione”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di UDICON

