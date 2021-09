Comunicato Stampa: Il resveratrolo: un aiuto per la riproduzione umana, pubblicati tre studi di scienziati di Unipg

Il resveratrolo, un polifenolo contenuto anche in alcuni alimenti e noto per le proprietà nutraceutiche e salutistiche in campo biologico, sembra rappresentare una molecola importante anche per la medicina della riproduzione, attraverso un'azione esercitata a livello dei mitocondri delle cellule.E' stato oggetto, nel corso di questo anno, di tre studi condotti in collaborazione da ricercatori dell'Università degli Studi di Perugia, che hanno portato alla pubblicazione di altrettanti articoli scientifici.Protagonisti sono docenti appartenenti a differenti specialità mediche e biologiche e che hanno suscitato molto interesse in ambito scientifico. Gli studi vedono anche la partecipazione di una nota azienda farmaceutica locale, in linea con la terza missione dell'ateneo, che prevede l'attivazione di processi di interazione diretta tra la ricerca scientifica universitaria e il tessuto imprenditoriale della nostra regione.Un primo studio, pubblicato sull'autorevole rivista internazionale Fertility and Sterility dal Prof. Bernard Fioretti, del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie di Unipg, ha gettato le basi sulle conoscenze di fisiologia e biologia, mostrando l'effetto positivo del resveratrolo sulla funzionalità mitocondriale delle cellule dell'ovaio.Uno secondo studio clinico sulle pazienti sottoposte a procreazione medicalmente assistita, condotto dal Prof. Sandro Gerli del Dipartimento di Medicina e Chirurgia e pubblicato sul Journal of Maternal, fetal, neonatal Medicine, ha fornito prove di migliori risultati clinico-biologici nel trattamento dell'infertilità in pazienti pretrattate con resveratrolo.Il terzo studio, pubblicato sul Journal of Clinical Medicine dalla Prof.ssa Elisabetta Costantini del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, ha mostrato un miglioramento della funzionalità degli spermatozoi dopo somministrazione del resveratrolo in pazienti con infertilità. ********** Riferimenti pubblicazione Prof. Bernard Fioretti Ragonese F, Monarca L, De Luca A, Mancinelli L, Mariani M, Corbucci C, Gerli S, Iannitti RG, Leonardi L, Fioretti B., Resveratrol depolarizes the membrane potential in human granulosa cells and promotes mitochondrial biogenesis (2021), Fertil Steril. 2021 Apr;115(4):1063-1073 Disponibile al link: https://www.fertstert.org/action/showPdf?pii=S0015-0282%2820%2930770-6 https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2020.08.016 Prof. Bernard Fioretti bernard.fioretti@unipg.it ********** Riferimenti pubblicazione Prof. Sandro Gerli Gerli S, Della Morte C, Ceccobelli M, Mariani M, Favilli A, Leonardi L, Lanti A, Iannitti RG, Fioretti B.Biological and clinical effects of a resveratrol-based multivitamin supplement on intracytoplasmic sperm injection cycles: a single-center, randomized controlled trial, J Matern Fetal Neonatal Med, 2021 Aug 1:1-9Disponibile al link:https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14767058.2021.1958313 https://doi.org/10.1080/14767058.2021.1958313 Prof. Sandro Gerli sandro.gerli@unipg.it ********** Riferimenti pubblicazione Prof.ssa Elisabetta Costantini Illiano, E., Trama, F., Zucchi, A., lannitti , R., Fioretti, B., Costantini, E.,Resveratrol-Based Multivitamin Supplement Increases Sperm Concentration and Motility in Idiopathic Male Infertility: A Pilot Clinical Study, 2020, J. Clin. Med., Dec 11;9(12):4017Disponibile al link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7763587/pdf/jcm-09-04017.pdf https://doi.org/10.3390/jcm9124017 Prof.ssa Elisabetta Costantini elisabetta.costantini@unipg.it La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

