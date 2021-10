Comunicato Stampa: CRV - Parità retributiva e sostegno occupazione femminile

(Arv) Venezia 6 ott. 2021 - Nel corso della seduta odierna, la Prima commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto, congiuntamente alle Commissioni consiliari Terza e Sesta, ha sentito in audizione i portatori d'interesse in relazione al Progetto di legge n. 76, d'iniziativa consiliare, rubricato “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra donne e uomini e il sostegno all'occupazione femminile e di qualità”.La Proposta in argomento, già incardinata e illustrata nelle precedenti sedute della Prima commissione, mira - in sintesi - a introdurre una serie di misure per favorire la parità retributiva e il sostegno all'occupazione femminile, particolarmente colpita dagli effetti legati alla pandemia da Covid 19. Tra le misure contenute nel Pdl in argomento: la promozione delle imprese che adottano politiche che superano la differenziazione retributiva basata sul genere, e l'istituzione del Registro regionale delle imprese virtuose in materia retributiva di genere; azioni di contrasto rispetto all'abbandono lavorativo delle donne (con particolare riferimento al fenomeno delle dimissioni in bianco e del licenziamento delle donne nel periodo della maternità), nonché la realizzazione di campagne formative e informative rivolte a imprese, professionisti e cittadini, sulla parità retributiva e per la promozione della cultura antidiscriminatoria.Sono stati invitati a fornire osservazioni e proposte Veneto Lavoro, la Consigliera di Parità del Veneto, la Commissione per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, le rappresentanze sindacali dei lavoratori e delle professioni, Unioncamere, Confindustria e Confapi del Veneto.In chiusura di seduta, la Prima commissione ha dato il proprio via libera alle proposte di candidatura in ordine alla nomina di un rappresentante regionale nell'Assemblea consultiva della Fondazione Italia-Cina. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

© RIPRODUZIONE RISERVATA