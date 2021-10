Comunicato Stampa: CRV - Istituzione di un Elenco di comandanti e responsabili di polizia locale

Arv) Venezia 19 ott. 2021 - Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all'unanimità il Progetto di legge n. 86 di modifica della L. reg. n. 24/2020 ‘Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza', illustrato in Aula dalla prima firmataria, la Consigliera della Liga Veneta per Salvini Premier Milena Cecchetto, correlatore, il Capogruppo del Partito Democratico Veneto Giacomo Possamai, che nel corso del proprio intervento ha giudicato di buon senso la previsione contenuta nella proposta di modifica; simili, nella sostanza, anche gli interventi della Consigliera di Europa Verde Cristina Guarda, e del Consigliere del gruppo Zaia Presidente Stefano Giacomin.La proposta, in sintesi, introduce un nuovo articolo nel testo originario della Legge volto a istituire - presso la Giunta regionale - un elenco di comandanti e responsabili di polizia locale suddiviso in sezioni e comprensivo dei curricula degli iscritti, e ciò allo scopo di agevolare gli enti locali - che avranno facoltà di utilizzare l'elenco - nella individuazione di soggetti in possesso di comprovata esperienza e professionalità ai quali affidare la direzione delle strutture di polizia locale (nel Veneto, i distretti di polizia locale sono 81, oltre 3000 gli operatori). In sede di prima applicazione, è previsto che la Giunta regionale stabilisca, sentita la competente Commissione consiliare, le sezioni e le modalità d'iscrizione e di tenuta del suddetto elenco entro duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore della legge. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

© RIPRODUZIONE RISERVATA