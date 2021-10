Comunicato Stampa: CRV - La solidarietà del presidente del Consiglio regionale del Veneto al sindaco di Catania

(Arv) Venezia 26 ott. 2021 - “Le immagini e le notizie che giungono da Catania non possono lasciare indifferenti: a nome dell'intero Consiglio regionale del Veneto ho voluto portare e al sindaco della città etnea e a a tutta la cittadinanza ferita da quanto è accaduto la nostra solidarietà. Catania è sommersa dall'acqua, piazza Duomo e le strade del centro sono allagate, via Etnea è un autentico fiume: chi, come noi, ha conosciuto devastanti alluvioni che hanno colpito il Veneto fino all'Acqua Granda del 2019 a Venezia, capisce la tragedia che si sta svolgendo in Sicilia” e non può non essere vicino a chi soffre” Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto al termine dei lavori dell'assemblea legislativa di palazzo Ferro Fini a Venezia, ha informato i consiglieri regionali della solidarietà manifestata al sindaco di Catania “per la tragedia causata dal nubifragio che sin dalla mattinata ha investito la città, causando anche un morto La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

