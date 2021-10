Comunicato Stampa: CRV – Ciambetti: “Invierò alla Farnesina le mozioni votate dal Consiglio regionale sul caso Zennaro”

CRV – Ciambetti: “Invierò alla Farnesina le mozioni votate dal Consiglio regionale sul caso Zennaro: tutti siamo preoccupati per il nostro concittadino trattenuto in Sudan” (Arv) Venezia 26 ott. 2021 - “Il 23 giugno scorso il Consiglio regionale aveva approvato due mozioni che nei fatti chiedevano alla Giunta regionale di farsi portavoce presso il Governo italiano per una rapida e definitiva risoluzione della controversia che vede il nostro corregionale Marco Zennaro trattenuto in Sudan, nella sede della nostra ambasciata a Khartoum. Sarà mia cura inviare una copia al ministero degli Affari esteri quanto approvato da quest'Aula su questa vicenda sulla quale la Farnesina è comunque impegnata e particolarmente sensibile e attenta, come ho avuto modo di appurare anche recentemente nei contatti on funzionari e dirigenti del nostro ministero degli Esteri. Purtroppo l'evoluzione dello scenario in Sudan ha complicato nelle ultime ore la situazione in un'area dove gli equilibri geopolitici erano tutt'altro che stabili: io ringrazio i consiglieri Speranzon, Zottis e Pan che hanno portato all'attenzione dell'Assemblea regionale la questione e vi assicuro che mi attiverò personalmente”. Così il presidente Roberto Ciambetti ha annunciato all'assemblea regionale del Veneto il suo impegno personale sulla vicenda di Marco Zennaro, riproposta all'attenzione del Consiglio regionale oggi dal Consigliere Raffaele Speranzon, (FdI) che aveva manifestato tutta la sua preoccupazione per le conseguenze del colpo di stato in Sudan del generale Mohamed Hamdan Dagalo, che riwschia di ritardare e complicare il rientro a casa dell'imprenditore veneziano, preoccupazione ribadita dalla vicepresidente Francesca Zottis (Pd) e da Giuseppe Pan che ha parlato a nome del gruppo della Liga Veneta per Salvini Premier e Lista Zaia. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

