Comunicato Stampa: Mese dell'Educazione Finanziaria, U.Di.Con.: “Orgogliosi di partecipare con UniCredit"

Roma, 26/10/2021 – “Non potevamo interrompere la tradizione di prendere parte, insieme a UniCredit, alla quarta edizione del Mese dell'Educazione Finanziaria “#OttobreEduFin2021”, promossa in Italia dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.” Scrive in una nota il Presidente Nazionale dell'U.Di.Con. Denis Nesci. "Sono quasi due anni che stiamo vivendo un momento delicato e anche quest'anno organizzeremo un evento virtuale dal titolo “Smart Surfing – Come difendersi dalle insidie del web”, che avrà luogo il 27 ottobre dalle 10 alle 12. Il webinar coinvolgerà numerosi studenti che si collegheranno da varie regioni del nostro Paese – continua Nesci - “Smart Surfing” è un'iniziativa nata dalla collaborazione tra U.Di.Con. e UniCredit nell'ambito di Noi&UniCredit, il programma di collaborazione fra la Banca e 14 Associazioni dei Consumatori di rilevanza nazionale riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico e si pone come obiettivo quello di accrescere la consapevolezza dei ragazzi circa le possibili insidie del web. Esperti di cyber security della banca illustreranno infatti ai ragazzi quali sono le truffe informatiche più diffuse, come difendersi e come utilizzare in modo consapevole i social network. Considerati i numerosi pericoli che si celano nel web, riteniamo sia un tema caldo soprattutto per i ragazzi che fanno un ampio ricorso agli strumenti digitali. Ringraziamo UniCredit per il supporto e per aver messo a disposizione di questa iniziativa le competenze delle sue persone su una tematica così importante e attuale” – conclude Nesci. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di UDICON

