Comunicato Stampa: CRV - Ciambetti apre la due giorni di studi sui controlli magistratura contabile

(Arv) Venezia 5 nov. 2021 - Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha aperto quest'oggi a Venezia alla presenza del Presidente della Corte dei Conti Guido Carlino il seminario di Studi “I Controlli della Corte dei Conti e i complessi equilibri del sistema delle autonomie” organizzato dalla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome in collaborazione con la Corte dei Conti che vede impegnati oltre ai magistrati contabili, docenti universitari, ricercatori del mondo accademico ma anche segretari generali delle assemblee legislative regionali, dirigenti pubblici e i presidenti dei Consigli regionali italiani. In apertura del suo saluto, dopo aver ringraziato Angelo Buscema, giudice della Corte Costituzionale, per la presenza, Ciambetti ha ricordato che “a due anni di distanza dall'ultimo appuntamento qui a Venezia riprendiamo la riflessione sulla distinzione tra le tipologie di controlli sulla finanza regionale, anche in vista della programmazione delle verifiche sull'impiego delle risorse derivanti dal Recovery plan. La presenza del presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino e del giudice costituzionale Angelo Buscema, arricchisce di valore l'incontro odierno. A nessuno sfugge l'importanza del dialogo franco e leale che deve sempre ispirare i rapporti tra le istituzioni democratiche e organi costituzionali: la Corte dei Conti da questo punto di vista rappresenta un caso emblematico di straordinaria correttezza nel confronto costruttivo e per l'impegno profuso nei rapporti con i Consigli regionali è delle provincie autonome”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

