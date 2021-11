Comunicato Stampa: Le ripetizioni online sono su HUKNOW: la matematica? La ripasso su una App!

Chi non è mai andato "a ripetizioni" almeno una volta? Le più tipiche sono quelle di matematica, latino e il terribile greco: ma anche per le scuole medie, a casa di un insegnante o di uno studente universitario. Secondo il Governo, che nel 2018 ha commissionato uno studio sulle ripetizioni in Italia, si tratta di un mercato da 1 miliardo e 300 milioni l'anno, stimato per almeno il 90% "in nero". Con il costo delle lezioni che varia, a seconda della materia e del livello scolastico, dai 15 fino ai 50 euro l'ora, con una media di 27 euro/ora per le materie dei liceali. E variazioni di prezzo tra nord e sud, e tra città e provincia (più care nelle prime).Ma anche il mondo delle ripetizioni ha dovuto reinventarsi con l'arrivo della pandemia di Covid-19, spostandosi, come tante altre attività, dal mondo fisico a quello digitale. Resta sempre il problema di come trovare l'insegnante che ci serve, pagarlo facilmente e incontrarlo subito. E non sarebbe male magari poter avere prima qualche informazione in più sul "tutor" a cui ci stiamo affidando: ecco perché la proposta della startup HUKNOW.Ci si registra, si scrive la materia e si sceglie l'insegnante più adatto: ci sono il curriculum, la presentazione, la video presentazione e le recensioni degli allievi precedenti. Si paga con le normali carte e si inizia subito la lezione, in una video chiamata protetta.L'altra novità di HUKNOW è infatti proprio l'immediatezza: normalmente è necessario prima trovare un insegnante e poi prenotare un incontro, facendo passare anche diversi giorni, mentre su HUKNOW puoi incontrare un insegnante in meno di due minuti. Questa particolarità rende HUKNOW l'unico servizio di ripetizioni online immediate esistente, permettendo a chiunque di avere subito accesso alle conoscenze e competenze di cui si ha bisogno, senza dover aspettare giorni prima dell'incontro.C'è anche un Profilo dedicato ai Minori, che possono addirittura essere autorizzati dai genitori a effettuare acquisti in autonomia (mamma carica il "wallet", il ragazzo si compra la ripetizione che gli serve). E i genitori sono felici anche della ricevuta, rara in altre situazioni: si perché, non tutti lo sanno, anche le ripetizioni si possono scaricare dalle tasse.Al momento il servizio è fruibile sul sito e sono in fase di test le App Android/iOS, che ne renderanno l'utilizzo più accessibile soprattutto per i più giovani, che possono non avere un computer ma ...hanno sicuramente l'immancabile telefonino!Si perché entrando nel sito ci si accorge subito che non si tratta solo di ripetizioni online: infatti la piattaforma ha sviluppato un motore di ricerca che permette di trovare subito un vero esperto su qualsiasi argomento. Ecco perché su HUKNOW è possibile trovare anche avvocati, per risolvere subito qualsiasi problema o preoccupazione legale ma anche lezioni di Yoga, per rilassarsi dopo una giornata di stress.Da cui il nome, HUman KNOWledge, "conoscenza umana": non ci sono categorie predeterminate, e grazie a un sistema di "tag" può essere indicizzata, e quindi raggiunta, qualsiasi competenza, anche la più verticale.Ecco perché già oggi ci sono oltre 10.000 "Esperti" tra insegnanti, professionisti, avvocati, medici, coach, psicologi e formatori, pronti a offrire le loro consulenze online. Oltre a tutti i temi non scolastici come hobby, interessi e passioni: e quindi cucina, musica, fotografia, fitness... uso del pc!E per professionisti e insegnanti una nuova opportunità di guadagno, quella di ricevere clienti e allievi da tutta Italia (tecnicamente dal mondo), sul loro pc. Peraltro senza dover investire un centesimo: aprire un'"Attività" su HUKNOW è infatti gratuito, e viene trattenuta solo la classica fee del 15% tipica dei market-place di servizi online. Solo sulle consulenze erogate, e con pagamento immediato di quanto guadagnato a fine consulenza o lezione online: non c'è mai il problema del... recupero crediti.Il progetto è stato finanziato con il "crowdfunding", con cui tutti possono diventare Soci acquisendo vere e proprie quote sociali con investimenti anche moderati. Un metodo di finanziamento sempre più diffuso tra le start-up, che riescono così a raccogliere capitali, a volte anche importanti, grazie all'interesse di molti privati, piuttosto che dover trovare un singolo grande sponsor.Dopo il successo delle prime 2 raccolte di questo tipo, HUKNOW ha appena lanciato il suo terzo crowdfunding, anche questa volta sulla piattaforma leader nazionale Opstart: la società annuncia che sarà l'ultima possibilità per i privati di diventare soci, con la crescita futura affidata ai grandi fondi del settore.Nella pagina del sito dedicata al Crowdfunding sono presenti tutte le info: è anche possibile iscriversi al webinar dove il fondatore spiega nei dettagli il progetto e la roadmap per il futuro, ma anche come recuperare il 30% del proprio investimento grazie al Bonus Fiscale del Ministero dello Sviluppo Economico destinato ad incentivare proprio gli investimenti in startup. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di INTERWEB srl

© RIPRODUZIONE RISERVATA