Comunicato Stampa: CRV - Terza commissione: parere favorevole a DEFR e bilancio.

(Arv) Venezia 10 nov. 2021 - La Terza commissione consiliare permanente, presieduta da Marco Andreoli (LV), vicepresidente Cristina Guarda (EV), ha espresso a maggioranza, senza voti contrari, il parere di competenza alla Prima commissione sul Documento di Economia e Finanza Regionale – DEFR - 2022-2024 e sulla sua Nota di Aggiornamento.È stato inoltre dato parere favorevole alla Prima commissione, sempre a maggioranza, senza voti contrari, alla variazione generale al bilancio di previsione 2021-2023 della Regione Veneto, l'ultima per l'anno corrente. Si tratta di spostamenti di risorse già autorizzati in bilancio, a titolo compensativo, con saldo a zero, riguardanti l'esercizio 2021.La commissione ha poi espresso a maggioranza, con il voto contrario di Europa Verde, il parere alla Prima commissione sulla manovra di bilancio: Collegato alla Legge di stabilità regionale 2022; Legge di stabilità regionale 2022 (che ha un contenuto fiscale/tributario); Bilancio di previsione 2022-2024, che sfiora i 17 miliardi, di cui 9 miliardi e 700 milioni riservati alla Sanità.È stato votato in modo trasversale l'articolato del Disegno di legge della Giunta regionale “Modifiche all'articolo 2 della Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, 'Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore Primario'”.Le modifiche proposte riguardano le innovazioni genetiche nel settore della zootecnia, ambito in cui il Veneto è all'avanguardia a livello nazionale. Sono volte ad armonizzare l'attuale Legge regionale n. 37/2014 - istitutiva dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore Primario - con le attività svolte dalla stessa Agenzia, anche per il tramite di proprie società specializzate, nell'ambito del settore zootecnico e del sistema delle certificazioni.Il Disegno di legge verrà ora trasmesso alla Prima commissione per l'acquisizione del parere di competenza sulla clausola di neutralità finanziaria, in vista della sua approvazione definitiva. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

© RIPRODUZIONE RISERVATA