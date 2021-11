Comunicato Stampa: CRV - Ciambetti: “Esce di scena Silvana Tosi, donna buona, onesta, instancabile"

(Arv) Venezia 11 nov. 2021 - “Sono affranto e non ho parole per la scomparsa di Silvana Tosi, donna delle Istituzioni che ha speso la sua vita prodigandosi fino all'ultimo per il bene dei cittadini”. Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del veneto piange “l'uscita di scena di una donna straordinaria: io ho avuto la fortuna di conoscerla e di lavorare con lei attorno al tema del Controllo di Vicinato, la sicurezza dei cittadini e posso ben dire che silvana Tosi è una di quelle figure che non solo sono impossibili da sostituire, ma non si dimenticheranno facilmente. Oggi Venezia, la città vera, e noi tutti siamo più poveri e più soli e questa povertà e solitudine sono il metro della grandezza di una donna buona, onesta, instancabile nella sua passione civile e umana”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

