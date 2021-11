Comunicato Stampa: Industria Felix, al via la Fiera digitale più competitiva d'Europa con 160 imprese

ROMA, lun 15 NOV - Prende il via oggi pomeriggio fino al 24 novembre la Fiera digitale internazionale con Business matching tra le più rilevanti d'Europa in relazione ai ricavi e alla redditività delle 160 imprese partecipanti. Si tratta della seconda edizione dell'evento digitale organizzato dal trimestrale di economia e finanza Industria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro, in edicola in tutta Italia il prossimo venerdì 26 novembre in supplemento a Il Sole 24 Ore al costo di euro 0,50 più il costo del quotidiano.La Fiera digitale è riservata esclusivamente alle società di capitali più performanti a livello gestionale, solvibili o sicure a livello finanziario rispetto al Cerved Group Score Impact e talvolta sostenibili d'Italia in relazione al settore di appartenenza, in possesso quindi di bilanci/report di sostenibilità o Dichiarazioni non finanziare e all'occorrenza del rating Esg. Aziende che il 25 novembre saranno premiate in occasione della seconda edizione nazionale del Premio Industria Felix - L'Italia che compete (37esimo evento), che si terrà a Roma all'Università Luiss Guido Carli, in cui interverranno, tra gli altri, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, il presidente del Copasir Adolfo Urso, l'amministratore delegato di Simest (Gruppo Cassa depositi e prestiti) Mauro Alfonso, il vicepresidente di Confindustria Vito Grassi e il presidente di Grant Thornton Consultants Roberto H. Tentori.I business matching potranno essere realizzati anche in presenza a Roma il 25 novembre, quando ad essere premiati saranno i top imprenditori e manager d'Italia. Durante il periodo della Fiera, e non solo, tutte le imprese potranno usufruire dei servizi di eccellenza messi a disposizione da Cerved per conoscere al meglio le imprese più competitive, affidabili e sostenibili con sede legale in Italia: Cerved Credit Suite, Cerved Self Suite e Cerca il banco. Con l'opportunità di scrutare altre iniziative relative al mondo Esg, periodicamente al centro delle inchieste realizzate da Industria Felix Magazine. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Industria Felix Magazine

