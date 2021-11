Comunicato Stampa: CRV - Nomine dei Presidenti degli ESU di Padova, Venezia e Verona

(Arv) Venezia 16 nov. 2021 - Il Consiglio regionale del Veneto ha dato il proprio via libera, nella seduta di oggi, a tre Proposte di deliberazione amministrativa riguardanti le proposte di nomina dei Presidenti degli ESU di Padova, Venezia e Verona.La Pda n. 33, approvata con 39 voti favorevoli, 1 contrario e 7 astenuti, prende atto, come ricordato dal relatore in Aula dei provvedimenti, il Consigliere regionale Marzio Favero (Lega - Liga Veneta), dell'intesa raggiunta tra Regione del Veneto e Università di Padova sul nominativo del dott. Giuseppe Maschera, laurea in statistica e gestione d'impresa, amministratore di una società nel settore della logistica; la Pda n. 34, approvata con 39 voti favorevoli, 2 contrari e 5 astenuti, riguarda l'intesa con le Università Ca' Foscari e IUAV di Venezia sul nominativo del dott. Piergiovanni Sorato, laurea in architettura, libero professionista; la Pda n. 35, infine, approvata con 37 voti favorevoli, 2 contrari e 7 astenuti, è relativa all'intesa raggiunta con l'Università di Verona sul nominativo del dott. Claudio Valente, laurea in Filosofia, imprenditore agricolo, componente del CdA della Società Fieristica Verona. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

