Comunicato Stampa: Sara Trevisan lancia “Trova Lavoro Partendo Da Te”: subito Bestseller

Secondo un'indagine elaborata da Cerved in collaborazione con Lhh, la ripresa del mercato del lavoro avviata nel 2021 si rafforzerà nel 2022. Il numero di occupati nel corso del prossimo anno infatti, secondo le stime, sarà pari a 23.200.000, di circa 91.000 unità al di sotto dei livelli occupazionali pre-covid. Un dato questo che fa ben sperare anche dal punto di vista dell'occupazione giovanile, da sempre un problema molto delicato nel nostro Paese.Per tutte quelle persone che sono ancora alla ricerca del lavoro giusto ma non sanno come fare, oggi il libro di Sara Trevisan “Trova Lavoro Partendo Da Te. Il Metodo Più Efficace Per Trovare Il Lavoro Giusto Per Te Ed Essere Realizzato E Soddisfatto Della Tua Vita” (Bruno Editore) è la risposta. Al suo interno, l'autrice va a condividere con i propri lettori le conoscenze e le strategie che consentiranno loro di capire qual è la strada giusta da intraprendere per proporsi nel mercato del lavoro in modo efficace, consapevoli del proprio reale valore.“Il libro si propone l'obiettivo di porre il lettore nella condizione affinché riesca a muoversi nel mondo del lavoro in maniera efficace. Lo accompagna, quindi, in un percorso di crescita e presa di consapevolezza analizzando la sua situazione di partenza, la sua forma mentis, le sue idee limitanti, e aiutandolo a reimpostare il tutto in modo funzionale al raggiungimento delle sue nuove mete” afferma Sara Trevisan, autrice del libro. “Una volta completato il lavoro su di sé, si prosegue con l'approfondimento del mondo del lavoro e degli strumenti utili per approcciarlo nel modo migliore possibile. Piattaforme digitali per la ricerca lavorativa, redazione di un CV e di una cover letter fatti bene, il colloquio di lavoro... Insomma, tutto quello che può servire per raggiungere lo scopo”.Secondo Sara Trevisan, il primo passo per trovare il lavoro giusto per noi consiste innanzitutto nel ricercare tutte quelle idee che ci limitano nella nostra realizzazione personale e professionale. Idee, disvalori, bisogni e paure vanno immediatamente individuati per lavorarci sopra; successivamente dobbiamo definire un vero e proprio obiettivo così da studiare un percorso per arrivarci. A domande quali: “Che tipo di CV devo redigere? Cosa devo trasmettere attraverso la lettera di presentazione? Quali piattaforme web devo utilizzare durante la ricerca lavorativa? Come devo rispondere al Recruiter durante il colloquio?”. Il libro dell'autrice risponde a questi e a molti altri interrogativi.“Questo libro nasce come supporto per tutti coloro che, come la stessa autrice tempo prima, non credevano possibile cambiare la propria vita in meglio, soprattutto in ambito lavorativo” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “La cosa certa è che quando non hai autostima vedi tutto in maniera negativa e pensi di non possedere le risorse e le caratteristiche per diventare una persona di successo. Come dimostra Sara Trevisan invece, ognuno di noi può realizzarsi anche in ambito lavorativo, ma ovviamente dobbiamo renderci conto che è d'obbligo partire da noi stessi”.“Ho conosciuto Giacomo Bruno diverso tempo fa sui social. Di fama, in realtà, lo conoscevo da tempo, ma non avevo mai avuto modo di approfondire la sua conoscenza in relazione alla propria Casa Editrice” conclude l'autrice. “In questo percorso insieme, Bruno Editore mi ha permesso di trovare il giusto canale per trasmettere le mie capacità e competenze, rivelandosi senza dubbio un valido alleato”.Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3neriDp Sara Trevisan, nata ad Asolo il 9 Aprile 1991, trascorre un'infanzia tormentata a causa di una difficile separazione dei genitori. L'amore per la Filosofia, l'Arte e la Psicologia la spingono a seguire una formazione classica, i cui influssi si riconoscono nei primi scritti giovanili e nel romanzo filosofico Nuda Errante, incentrato sul tema delle paure umane. La volontà di comprendere l'essere umano nella sua interezza la porta a inserirsi nell'ambito della selezione del personale e nell'insegnamento nei percorsi professionalizzanti. È qui che scopre di avere la possibilità di aiutare gli altri a realizzare se stessi nel lavoro così come nella vita in generale. Il presente libro vuole fornire gli strumenti concreti che servono per trovare lavoro sviluppando il proprio potenziale umano. Sito web: www.saratrevisan.com Giacomo Bruno , classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 700 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore

© RIPRODUZIONE RISERVATA