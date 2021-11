Comunicato Stampa: CRV - Esame del Disegno di legge della Giunta che disciplina l'attività di Protezione civile

(Arv) venezia 25 nov. 2021 - La Seconda commissione consiliare, presieduta da Silvia Rizzotto (Lega – LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), alla presenza dell'Assessore regionale Gianpaolo Bottacin, ha proseguito l'esame del Disegno di legge 54/2021 della Giunta che innova la disciplina dell'attività di Protezione civile.Il testo normativo in esame è stato emendato recependo le proposte della Giunta regionale e le osservazioni di diversi soggetti portatori di interesse coinvolti: Prefetto di Venezia; Direttore Interregionale dei Vigili del Fuoco di Veneto e Trentino Alto Adige; Presidente e Direttore di ANCI Veneto; referenti del Servizio di Protezione Civile; Presidenti delle Province; referente del Servizio di Protezione Civile della Città Metropolitana di Venezia e il Sindaco metropolitano; referenti dei Settori Protezione Civile; Sindaci dei Comuni dai 14 mila abitanti in su.Oggi sono stati esaminati gli articoli dal 10 al 22, compresa la loro parte emendativa, che sono stati approvati a maggioranza, senza voti contrari, ad eccezione dell'articolo 13 (Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi) che ha ricevuto il voto contrario del vicepresidente Montanariello.Sono state in particolare affrontate le seguenti parti: CAPO III – Volontariato: elenco territoriale del volontariato di Protezione civile; Consulta regionale, provinciale e della Città Metropolitana delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile. CAPO IV – Pianificazione: Piano regionale di Protezione civile; Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; Piani di Protezione civile locali. CAPO V - Emergenza regionale: stato di emergenza regionale; Unità di Crisi regionale; Organi di Protezione civile; Sala Situazioni Veneto; Centro Funzionale Decentrato; Sala Operativa regionale; Colonna mobile regionale. CAPO VI – Formazione in materia di Protezione civile. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

