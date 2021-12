Comunicato Stampa: CRV – Il Consiglio regionale del Veneto approva la Nota di Aggiornamento al DEFR 2022/2024

CRV - Approvata con 37 voti a favore e 10 contrari la Proposta di Deliberazione Amministrativa n. 31, la Nota di Aggiornamento al DEFR 2022/2024. L'assessore Calzavara annuncia lo stanziamento di ulteriori 310 milioni (Arv) Venezia 30 nov. 2021 - Alle 23 di martedì 30 novembre con 37 voti a favore e 10 contrari il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la Proposta di Deliberazione Amministrativa n. 31, la Nota di Aggiornamento al DEFR 2022/2024. L'esame del testo e della parte emendativa aveva caratterizzato buona parte del pomeriggio e serata di lunedì 29 novembre nonché l'intera giornata odierna. Oltre 300 gli emendamenti discussi e al termine delle proposte emendative l'assemblea ha voto in maniera unanime 7 ordini del giorno che spaziano dai solleciti sulla realizzazione di opere viarie, la prevenzione e presa in carico delle donne vittime di violenza, l'inclusione degli indicatori di benessere equo e sostenibile nei prossimi cicli di programmazione economico-finanziaria, la mobilità ecosostenibile nella laguna di Venezia, la tutela concreta della salute e sicurezza dei lavoratori e lavoratrici, l'innalzamento della soglia Isee per le borse di studio universitarie. Nella fase finale dl dibattito l'assessore Calzavara ha annunciato lo stanziamento di ulteriori 310 milioni per il Veneto, “ 53 milioni per le scuole nuove, 42 milioni per le scuole dell'infanzia, 13 milioni per le palestre, 38 milioni per la messa in sicurezza 143 milioni per gli asili nido e 17 milioni per le mense”. Con questo voto si conclude la prima parte della discussione e approvazione della manovra di Bilancio della Regione del Veneto per il 2022: la settimana prossima, nelle giornate di lunedì 6, con inizio dei lavori alle ore 11:00, e martedì 7 dicembre l'assemblea legislativa regionale dovrebbe concludere la tornata dedicata alle previsioni economico-finanziarie per il prossimo anno. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

