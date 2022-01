Comunicato Stampa: Pa: Cgil-Cisl-Uil Pa, sottoscritta ipotesi di contratto Funzioni Centrali

Roma, 5 gennaio - Sottoscritta l’ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Funzioni Centrali per la vigenza 2019/2021. Ad annunciarlo sono Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Pa, che sottolineano come la firma di oggi “perfeziona la pre-intesa siglata lo scorso 21 dicembre con i riferimenti alla legge di Bilancio 2022 che assicura le risorse necessarie alla realizzazione del nuovo ordinamento professionale e al finanziamento dei fondi per la contrattazione integrativa”.

Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Pa fanno sapere che da oggi “decorrono formalmente i tempi per gli adempimenti degli organi di controllo, al termine dei quali sarà possibile la stipula definitiva e l’entrata in vigore del nuovo contratto, mentre continuano le assemblee unitarie nei posti di lavoro e nelle singole amministrazioni o enti per l’illustrazione dei contenuti del contratto”.

