Comunicato Stampa: Lo Psicologo online? Lo incontro su una App!

Soltanto due anni fa la psicoterapia online sembrava un argomento di fantascienza: poi il Covid ci ha costretto a spostare su internet tante attività e, tra le difficoltà del momento pandemico, abbiamo imparato a scoprire i vantaggi del rapporto a distanza. Niente macchine, parcheggi, spostamenti e attese, perché su internet ci si può incontrare dovunque ci si trovi.

In più tutti gli studi effettuati dimostrano che la psicologia online funziona, spesso meglio di quella tradizionale con l’incontro nello studio dello psicologo: sì perché qualsiasi disagio è più facile da affrontare, quando se ne parla nella protezione del nostro ambiente domestico.

Quando pensiamo alla seduta psicologica, complice tanta cinematografia americana, nella nostra mente si forma l’immagine del lettino da cui si parla con uno psicologo (quasi sempre maschio e con tanto di barba e occhiali), un luogo comune che oggi possiamo finalmente aggiornare. E non solo per lo stereotipo di genere (le donne nel settore sono infatti persino prevalenti) ma anche per la modalità del tutto diversa, più semplice e... moderna.

Arriva infatti HUKNOW, la App dove trovare e incontrare subito lo psicologo adatto a noi: basta registrarsi, scegliere un professionista disponibile subito e incontrarlo in videochiamata. Tutto in meno di due minuti, comodamente da casa e, soprattutto, potendo consultare prima il curriculum, la video presentazione e le recensioni di ogni psicologo disponibile.

HUKNOW offre infatti la possibilità di scegliere un professionista basandosi su numerosi elementi: formazione, esperienze professionali e specializzazioni ma anche la semplice empatia (con la video presentazione) e l’affidabilità (grazie alle recensioni lasciate dagli altri utenti).

Negli ultimi anni sono stati effettuati numerosi studi sui dati della psicoterapia online: è stato dimostrato che i pazienti sono più a loro agio e si sentono in un luogo più protetto quando incontrano il professionista da casa, di conseguenza sono più invogliati a condividere il loro stato d'animo e ad aprirsi al supporto psicologico. Tutti gli studi confermano che la psicoterapia online raggiunge risultati migliori e in minor tempo, costringendo l’intera categoria degli psicologi a riconsiderare l’approccio web non solo per temi di distanziamento sociale, ma anche come una nuova strada, più facile e risolutiva.

Soprattutto quando si tratti di temi legati ad ansia e depressione, o a traumi che possono rendere complicato persino uscire di casa, il fatto di non doversi spostare rende tutto più semplice (oltre che sostenibile). In più pensiamo a quanto possa essere complicato, per chi si trova in difficoltà, iniziare il percorso di cura (o anche solo di confronto): bisogna cercare lo psicologo, contattarlo, fissare un primo incontro e poi andarci fisicamente. Tutte azioni “normali” quando stiamo bene, ma che possono diventare vere e proprie sfide per chi, magari, in quel momento fa persino fatica ad alzarsi dal letto. Con il risultato che si comincia a rimandare la soluzione a un giorno che a volte... non arriva mai.

Con la App diventa tutto più facile: se sento di avere un problema e voglio provare a risolverlo, posso cominciare immediatamente. E se il primo psicologo che trovo non mi convince, o mi sembra troppo lontano dal mio modo di essere, guardo un’altra video presentazione e scelgo una persona con cui penso che mi sentirò più a mio agio.

E inoltre non importa più se abito in una grande città, dove è più facile trovare professionisti specializzati: la App mi mette in contatto con psicologi di qualsiasi area geografica, un vantaggio importante quando si abita lontano dalle metropoli.

Su HUKNOW per incontrare uno psicologo online basta sceglierlo (tra centinaia) e inviargli la richiesta di consulenza: con due click è possibile incontrarlo, per il tempo acquistato, in una videochat protetta, quindi nella più totale riservatezza. Al termine della consulenza si può lasciare una recensione sullo psicologo appena incontrato: tale recensione, insieme ad altri parametri, andrà a costituire il punteggio del professionista, un meccanismo meritocratico che garantisce maggiore visibilità e successo agli esperti più preparati, disponibili e professionali.

A sua volta lo psicologo, al termine della seduta, rilascia sempre la fattura o la ricevuta perché, essendo una prestazione sanitaria, la spesa è detraibile dalle tasse.

Il pagamento è semplice e sicuro, con tutti i consueti circuiti di carte di credito.

Il web ci ha abituati ai nomi più strani: HUKNOW arriva dalla contrazione di due parole inglesi, ovvero HUman e KNOWledge, che possiamo tradurre come “conoscenza umana”.

Sì, perché HUKNOW non è soltanto una App dedicata agli psicologi: grazie al motore di ricerca interno può infatti indicizzare ogni conoscenza umana, è quindi possibile trovare e incontrare subito qualsiasi esperto di cui si abbia bisogno, scrivendo semplicemente il mio argomento.

Facciamo alcuni esempi: ho una questione legale che mi preoccupa? Vado su HUKNOW, trovo subito l’ avvocato specializzato e lo incontro immediatamente online! Oppure a causa del Covid non sto facendo abbastanza movimento, e in più sono un pochino stressato? Ottimo momento per provare subito una bella lezione di Yoga online : su HUKNOW ci sono pagine e pagine di insegnanti per ogni tipologia di Yoga. La “dad” ha messo in difficoltà i miei figli e c’è bisogno di ripetizioni di matematica ? Su HUKNOW ci sono centinaia di insegnanti e studenti universitari pronti a dare aiuto, anche il giorno prima del compito in classe, oppure quotidianamente, per recuperare... la lacuna.

Facilità di incontro, immediatezza della soluzione, opportunità di lavoro su tutto il territorio nazionale: la tecnologia rende la nostra vita ogni giorno più semplice e, in questo caso, anche più pulita. Per ogni incontro su HUKNOW potrebbero circolare due auto in meno, una bella differenza per il nostro pianeta (e per le nostre tasche): si parla tanto di ambiente, ma per la sua tutela ci voglio soluzioni nuove e percorribili.

E se il futuro delle consulenze di avvocati, medici, coach, psicologi, insegnanti e formatori passa dal web, di benzina e di tempo se risparmierà parecchio!

HUKNOW può essere utilizzato direttamente sul sito, oppure è possibile scaricare le App nei consueti store Android e iOS.

