Comunicato Stampa: CRV - Designati i tre delegati veneti per l’elezione del Presidente della Repubblica

(Arv) Venezia 11 gen. 2022 - Il Consiglio regionale del Veneto ha eletto oggi i tre delegati che, ai sensi dell’articolo 83 della Costituzione, parteciperanno all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

La votazione è avvenuta per appello nominale e voto segreto dei consiglieri presenti in aula.

Il presidente della Regione, Luca Zaia , il presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti , indicati dalla Maggioranza, e il Capogruppo Dem Giacomo Possamai , in rappresentanza delle opposizioni, sono i delegati veneti che, unitamente a quelli designati dagli altri Consigli regionali, integreranno il Parlamento in seduta comune dei suoi membri per l’elezione del 13° Presidente della Repubblica italiana.

