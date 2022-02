Comunicato Stampa: CRV - Ciambetti: “Meneghello, da proporre nelle scuole"

(Arv) Venezia 15 feb. 2022 - “A cento anni dalla nascita, Gigi Meneghello è di una modernità esemplare. Intelligenza, cultura, ironia e autoironia, umorismo e spaziando dalla parlata veneta di Malo fino al Queen’s English, una incredibile capacità nell’uso della lingua: cosa si può dire dell’autore di Libera Nos a Malo? Leggerlo era una gioia, rileggerlo è un arricchimento autentico. Senza esagerazione, uno dei più grandi autori della letteratura italiana del Novecento”. Roberto Ciambetti , Presidente del Consiglio regionale del Veneto, ricorda così la “figura di questo intramontabile narratore della realtà, raffinatamente popolare, mai snob, mai greve né posh, che si sarebbe insospettito penso per i tanti elogi che oggi, a cento anni dalla nascita, gli dedichiamo anche se è vero che la lettura dei suoi capolavori è indispensabile non solo per capire l’Italia moderna e il nostro Veneto di cui ha saputo interpretare l’animo più profondo. Più che farne gli elogi, credo sia giusto oggi stimolare la lettura soprattutto tra i più giovani dei suoi testi e la mia speranza è che questo compleanno possa essere la scusa per riproporlo soprattutto, ma non solo, nelle scuole”.

