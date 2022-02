Comunicato Stampa: Colombi (Uilpa). Portare subito a casa gli italiani presenti in Ucraina

La Uilpa è contro la guerra, per la soluzione pacifica dei conflitti tra Stati e condanna fermamente l’aggressione russa all’Ucraina.

La situazione in Ucraina è ormai precipitata e sono in corso combattimenti in numerose parti del Paese.

Sembrerebbe che a Kiev siano ancora presenti lavoratori, dipendenti dell’ambasciata italiana e cittadini del nostro Paese.

Data la situazione di guerra auspichiamo che il Ministero degli Esteri si adoperi immediatamente per l’evacuazione in sicurezza di tutto il personale.

Sandro Colombi, Segretario generale UIL Pubblica Amministrazione

Roma, 25 febbraio 2022

