Comunicato Stampa: CRV - Ciambetti: “La denuncia di Coldiretti è corretta"

(Arv) Venezia 25 feb. 2022 - “La protesta di Coldiretti è fondata e le richieste del mondo agricolo sono più che corrette. Ciò che è grave, e colpisce, è l’impressionante divario tra quanto percepito dal coltivatore o allevatore e quanto speso dal consumatore. All’aumento del prezzo al dettaglio non corrisponde un aumento dei compensi pagati al produttore agricolo”. Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti , a Marghera (Ve) ha incontrato i rappresentanti della Coldiretti giunti dalle province del Veneto per protestare “contro le speculazioni e i rincari, l’ aumento dei costi energetici, e incrementi delle materie prime che rischiano di strozzare l’agricoltura veneta – ha detto Ciambetti – Da mesi il costo della spesa al dettaglio per gli alimentari è aumento in maniera oltremodo significativa e il futuro, a seguito della crisi in Ucraina, è tutt’altro che roseo. I produttori hanno subito incrementi pesanti dei costi produttivi che vanno dal 70% per l'energia con picchi del 110%, al 40% per l'alimentazione per gli animali e ci sono comparti, come il latte, che ai prezzi pagati in stalla stanno lavorando in perdita secca: mediamente, a livello italiano, un litro di latte costa al produttore circa 46 centesimi, mentre tanti allevatori percepiscono circa 38 centesimi al litro, quando al dettaglio il latte fresco viene pagato dal consumatore oltre l’euro. Non mi sembra infondato il timore di speculazioni tra l’inizio della filiera e il portafoglio del cittadino. La richiesta fatta dal mondo agricolo alle istituzioni è quella di difendere l'agroalimentare Made in Italy e difendere l'economia, il lavoro ed il territorio, contro speculazioni e rincari e questo mi sembra giustissimo anche perché coincide con il bisogno di tutelare il consumatore finale da rincari che talvolta lasciano molto perplessi”.

