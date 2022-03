Comunicato Stampa: Un supporto per l’Ucraina, l’U.Di.Con. è attiva nella raccolta in tutte le sue sedi

Roma, 03/03/2022 – In questi giorni di terrore e di emergenza umanitaria che l’Ucraina sta vivendo abbiamo deciso di fornire un supporto alla popolazione ucraina – scrive in una nota il Presidente Nazionale dell’U.Di.Con. Denis Nesci – l’U.Di.Con. mette a disposizione le proprie sedi come punto di raccolta di beni di prima necessità da destinare all’Ucraina. Siamo tutti molto provati da questa situazione e dobbiamo fare il possibile per aiutare le famiglie in fuga e le vittime di questa amara guerra. L’U.Di.Con. si è fatta promotrice di questa iniziativa a supporto delle associazioni che si occuperanno di destinare il tutto all’Ucraina. Abbiamo deciso di raccogliere tutto ciò che è necessario per consegnarlo alle associazioni che ogni giorno mandano camion verso l’Ucraina. Le nostre sedi su tutto il territorio nazionale sono già attive ed in contatto con diverse associazioni che si occupano di sostenere la popolazione ucraina – continua Nesci – mancano beni alimentari a lunga conservazione, acqua, prodotti per l’assistenza sanitaria, assorbenti, medicinali, indumenti pesanti, mascherine, traverse, salviette, pannolini, cibi sottovuoto, sacchi a pelo, coperte, torce con le batterie, prodotti per l’igiene personale . Vi chiediamo a gran voce – conclude Nesci - di partecipare alla raccolta in quanto anche con un piccolo contributo si può fare la differenza. Potete trovare la sede U.Di.Con. più vicina a voi a questo link: https://www.udicon.org/sedi/

Leggi il comunicato stampa originale

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di UDICON