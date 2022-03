Comunicato Stampa: CRV - Terza commissione - Ok a rendicontazione sull’attività svolta nel 2021 da AVEPA

La Terza Commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV), Vicepresidente Cristina Guarda (Europa Verde), ha illustrato ed esaminato il Pdl n. 130 primo firmatario il consigliere Alberto Villanova (Lega LV) “Promozione del gelato tradizionale di qualità in veneto”. Il Progetto di legge, ha la finalità di valorizzare la tradizione di un alimento che rappresenta l’eccellenza in termini di qualità e sicurezza alimentare, che va oltre il confine territoriale della Regione del Veneto; risulta, tra l’atro, importantissimo comunicare la trasparenza della propria filiera e dei propri processi produttivi. Presente all’incontro l’Assessore allo Sviluppo Economico – Energia – Legge speciale per Venezia, Roberto Marcato.

Successivamente, la Terza Commissione ha esaminato e approvato all’unanimità la Rendicontazione n . 75 avente ad oggetto “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2021 dall’AVEPA – Agenzia Veneta per i pagamenti”.

Lunga ed esaustiva la presentazione dell’attività svolta dall’Agenzia Veneta per i pagamenti, quale strumento strumentale della Regione del Veneto, istituito nel 2001, ed Organismo pagatore degli aiuti, dei premi e dei contributi nel settore agricolo. In breve: AVEPA è l’unico in Italia a disporre di sportelli territoriali che si interfacciano con le imprese (agricoltura, industria, artigianato, commercio, turismo ed enti pubblici) con una sede centrale e 7 sedi provinciali con totale di 417 dipendenti; AVEPA è stato il primo OP italiano ad adottare lo standard ISO 27001 per la sicurezza del sistema di gestione delle informazioni; la performance dei tempi di pagamento prevede un tempo medio di 39 gg effettivi atti alla liquidazione; numero di controlli effettuati 6.432; innovazioni tecnologiche introdotte dalla semplificazione e digital transformation: SPID/CIE, PAgoPA, NPR, Monitoraggio satellitare; AVEPAImage; gli obiettivi di medio e lungo termine designati dalla regione sono stati pienamente raggiunti; AVEPA in cifre: pagamenti FESR, POC, e PSC sono stati pari a € 59.679.438,40; 30,9 milioni € (aiuti di Stato); € 330,8 milioni FEAGA; € 153,3 milioni FEASR.

Illustrato, infine, il progetto di legge n. 82 di iniziativa della Giunta regionale “Promozione dell’Istituzione delle comunità energetiche e di auto consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale. Il testo in argomento, è stato oggetto di una breve riscrittura.

