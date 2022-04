Comunicato Stampa: CRV - Restaurare e ripristinare i luoghi della memoria: approvata all'unanimità Mozione di Finco

(Arv) Venezia 5 apr. 2022 - Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato in modo trasversale la Mozione n. 172, presentata dal primo firmatario, il vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco , “Programma di interventi per la messa in sicurezza, il restauro ed il ripristino dei luoghi della memoria nella Regione Veneto: la Giunta regionale solleciti la ripresa e la conclusione dei lavori”. Il documento impegna la Giunta regionale a promuovere con la massima celerità un dialogo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale – Struttura di missione per gli Anniversari di interesse nazionale - affinché si proceda quanto prima a restaurare e mettere in sicurezza i monumenti, o comunque a rendere di nuovo accessibile alla cittadinanza questa parte di patrimonio storico e culturale del Veneto, oggi sottratta all’uso ed alla memoria collettiva.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO