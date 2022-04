Comunicato Stampa: Colombi. Elezioni RSU, si profila il successo della Uilpa

I dati sulle elezioni delle RSU che stanno giungendo al centro operativo della nostra sede nazionale indicano una netta affermazione delle liste Uilpa.

Al MEF uffici centrali siamo primi col 35,89%; abbiamo ottenuto la maggioranza assoluta dei rappresentanti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro; siamo primi in tantissime sedi territoriali della Pubblica Amministrazione; nelle Dogane di Campania Lombardia, Lazio e Veneto siamo il primo sindacato, come pure al CNEL, dove sfioriamo il 50%. Mentre scrivo giungono altri risultati da ogni parte d’Italia e sono tutti estremamente confortanti.

Crediamo di poter affermare che questa positiva tendenza non possa essere invertita. Tanto più che anche in strutture dove non eravamo presenti siamo oggi primi come nel caso della Prefettura di Milano. Si sta dunque profilando uno straordinario successo della nostra Organizzazione.

Un successo che è frutto di un anno di durissimo lavoro: dalla Segreteria nazionale fino ai nostri eccellenti candidati, passando per le Segreterie generali territoriali e i Coordinamenti nazionali ognuno ha fatto la sua parte con impegno e spirito di sacrificio. I risultati si stanno vedendo.

Ancora una volta ringrazio i nostri candidati alle RSU. Uomini e donne che si sono messi in gioco, sono andati in prima linea e si stanno affermando dappertutto. Ringrazio le lavoratrici e i lavoratori delle PA che con il loro voto hanno condiviso e rafforzato la nostra azione sindacale.

Siamo una grande squadra: unita, compatta e decisa a cambiare la Pubblica Amministrazione. Questo è solo il primo passo. Davvero faremo in modo che niente sia più come prima.

Viva la Uil, viva Uilpa!

Sandro Colombi, Segretario generale UIL Pubblica Amministrazione

Roma, 9 aprile 2022

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di UILPA