Comunicato Stampa: CRV - Fotovoltaico a terra: Consiglio autonomie locali approva progetto di legge consiliare

(Arv) Venezia 3 mag. 2022 – Il Consiglio delle autonomie locali del Veneto ha dato il proprio via libera al progetto di ‘legge quadro’ che intende disciplinare la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, di iniziativa consiliare (primo firmatario il consigliere Roberto Bet). Al centro del confronto tra i rappresentanti di Comuni, Province, Città metropolitana e associazioni degli enti locali l’esigenza di non gravare le Province e i Comuni, nella fase della prima applicazione, di funzioni tecniche e procedurali complesse per individuare i criteri di idoneità e non idoneità delle superfici candidate ad ospitare pannelli fotovoltaici. Al tempo stesso, il ‘parlamentino’ degli enti locali ha condiviso la volontà di non rallentare il percorso una norma necessaria e da tempo attesa.

Con parere approvato a maggioranza, il CAL suggerisce al legislatore regionale di valutare che le funzioni da attribuirsi alle Province, in fase di prima applicazione, possano essere esercitate da una cabina di regìa che veda coinvolte la Giunta regionale, attraverso l’ente strumentale di Veneto Agricoltura, e le amministrazioni provinciali, al fine di realizzare una prima mappatura del territorio regionale che individui le aree agricole di pregio con criteri di valutazione omogenei. Suggerisce, inoltre, con riserva di alcuni componenti, che il legislatore regionale attenda l’approvazione definitiva del disegno di legge Energia, di iniziativa governativa, prima di licenziare la legge veneta.

