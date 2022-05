Comunicato Stampa: CRV - Esaminata proposta normativa su realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra

CRV - Seconda commissione: esaminata proposta normativa che disciplina la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra

(Arv) Venezia 12 mag. 2022 - La Seconda commissione consiliare permanente ha ripreso l’esame del Progetto di legge n. 97, di iniziativa consiliare, “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra" e della sua parte emendativa.

Oggi, sono stati esaminati e votati i primi cinque articoli del testo normativo, dopo aver acquisito i pareri di competenza della Terza commissione e del Consiglio delle Autonomie Locali, nonché gli emendamenti presentati e le relative proposte di riformulazione avanzate dai tecnici.

Il Pdl individua aree idonee e non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra. I criteri di non idoneità sono stati previsti in base ai beni costituzionalmente tutelati: patrimonio storico e architettonico, ambiente e aree agricole che meritano tutela. Le aree agricole che meritano tutela, nello specifico, vengono individuate nelle zone in cui si praticano produzioni tipiche, nei paesaggi rurali di interesse storico, nei sistemi agricoli tradizionali e nelle aree agricole di pregio. In zona agricola, gli impianti devono avere delle limitazioni di potenza e garantire la prevalenza dell’attività agricola su quella industriale di produzione di energia elettrica; per questo, si prevede in tali zone la diffusione degli impianti agrovoltaici. Vengono stabiliti indici di idoneità per individuare le aree più consone all’installazione degli impianti, dando prevalenza a quelle già compromesse, destinate a cave e discariche.

