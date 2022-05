Comunicato Stampa: CRV - Sesta Commissione: illustrato il Piano annuale degli interventi per la cultura 2022

(Arv) Venezia 25 mag. 2022 - La Sesta commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto nel corso della seduta odierna, ha illustrato il Piano annuale degli interventi per la cultura 2022.

Come ribadito dall’assessore regionale alla Cultura, “La legge regionale 17/2019, la legge per la cultura prevede che la Regione si doti di un Programma triennale approvato dal Consiglio regionale, strumento per la programmazione degli interventi in materia di cultura e di uno o più Piani annuali che individuino interventi, criteri, modalità e strumenti di attuazione e ripartizione delle risorse. Di fatto, il Piano annuale traduce in azioni concrete gli indirizzi di sviluppo culturale della Regione e le linee di indirizzo strategiche. Il programma indica, tra le linee di intervento, le azioni ritenute prioritarie per l’intero triennio 2022-2024. Il Piano, a sua volta, individua tra tutte le azioni prioritarie individuate nel Programma quelle da attuare nel corso del primo anno, collegandole alle risorse disponibili di bilancio. L’auspicio, è che il Piano possa essere approvato quanto prima”.

Come illustrato, per l’esercizio finanziario 2022 sono disponibili le risorse collegate alle leggi regionali che sono state abrogate con l’entrata in vigore della LR 17/2019, finanziate per l’anno in corso dalla legge di Bilancio di previsione 2022-2024. Il totale delle risorse, è pari a euro 2.592.250, suddiviso in tre capitoli di spesa corrente e un capitolo di spesa di investimento, collegati ai tre ambiti di intervento per sostenere le azioni prioritarie per il 2022.

Il primo ambito di intervento, s’inserisce nelle attività e progetti integrali tra settori culturali, nell’apertura e rafforzamento di residenze artistiche e teatrali, nella formazione e audience development, nella commemorazione di eventi e personalità che hanno segnato la storia del Veneto, nell’istituzione del titolo di Città Veneta della cultura da conferirsi annualmente ad un Comune o più Comuni, con il sostegno degli strumenti informatici che necessitano di sviluppo tecnologico costante.

Il secondo ambito d’intervento, s’inserisce nella valorizzazione del patrimonio culturale, nelle iniziative di studio, promozione e ricerca con il sostegno alle attività istituzionali culturali, conservazione del patrimonio, con annessa accessibilità e fruibilità, riconoscimento degli ecomusei, conservazione e valorizzazione dei beni culturali di proprietà regionale, sviluppo dei servizi culturali e riconoscimento regionale MAB, con la costituzione di un sistema informativo della cultura, valorizzazione siti ed elementi UNESCO, regolamentazione raccolta cimeli, sostegno all’editoria culturale.

Il terzo ambito di intervento, si inserisce nelle attività di promozione e sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva con sostegno a film commission, alla promozione della cultura cinematografica, promozione e sostegno delle attività di produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo professionistico, valorizzazione dello spettacolo amatoriale, sostegno all’avvio delle attività dell’Osservatorio dello spettacolo dal vivo.

